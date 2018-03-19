Названа еще одна смертельная опасность алкоголя

О вреде алкоголя было сказано уже много, потому каждый может прочесть хоть небольшую, но лекцию о спиртном и последствиях его распития.

Однако европейские кардиологи в результате наблюдений и исследований выявили еще одну смертельную опасность алкоголя, пишет MedicalXpress. По их словам, чем больше алкоголя выпито, тем выше риск сердечного приступа.

Прием алкоголя медики связывают с фибрилляцией предсердий, одним из видов сердечной недостаточности, который может протекать в хронической форме, но в результате привести к летальному исходу.

В частности, в ходе исследований при участии 3 тысяч молодых людей кардиологи нашли связь между тахикардией синуса и концентрацией алкоголя в организме. Также с употреблением алкоголя были связаны и негативные показатели ЭКГ-обследования.

"Чем больше спиртного вы пьете, тем выше ваш сердечный ритм", - подчеркнул д-р Стефан Бруннер, мюнхенский кардиолог, один из ведущих авторов исследования.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о влиянии алкоголя на потенцию.