Названа дата запуска страховой медицины в Украине: что изменится

Страховая медицина в Украине может заработать уже в 2023 году. Однако соблюдение таких сроков требует выполнения ряда ключевых условий.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий. Важным условием для запуска страховой медицины он назвал детенизацию зарплат украинцев.

Михаил Радуцкий

"Мы сделаем все для того, чтобы процент "черных" зарплат был с каждым днем все меньше и меньше... Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то через год-два – где-то 2023 год. Это не обещание, это планы", - пояснил Радуцкий.

При этом, уточнил он, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг для украинцев отменять никто не будет. Страховка же будет покрывать то, что не входит в медицинские гарантии.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это "юниверсал каверидж", и он должен быть. Все страны за него борются", – заверил депутат.

Напомним, что глава правления Союза потребителей медицинских услуг Владислав Онищенко считает: за два года внедрить полноценную страховую медицину в Украине невероятно сложно, но реально. По его мнению, прежде чем внедрить государственное страхование, следует сделать несколько важных шагов:

Провести полную инвентаризацию медицинского оборудования в стране. Понять, с чем имеют дело врачи и готовы ли технически к переходу к страховой системе;

Принять украинские протоколы, а не просто адаптировать европейские или американские. По факту получается так, что прописанные там лекарства в Украине даже не продаются. Громкий скандал с протоколами экстренной медицинской помощи, которые "украли" у США, просто переведя на украинский язык, тому яркое подтверждение;

Проработать механизм оплаты услуг для каждой группы украинцев. Условно говоря, кто должен платить за медуслуги для безработных, детей, пенсионеров или других малозащищенных групп населения.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг компаний, которые предоставляют в Украине медицинские страховки.

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