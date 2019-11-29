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Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

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Безопасная доза алкоголя для мужчин в день составляет 24 грамма, а для женщин – не более 12 грамм.

К такому выводу пришли немецкие исследователи, передает издание Focus.

По словам специалистов, максимальная дневная доза алкоголя, по данным экспертов, составила 0,3 литра пива для женщин или бокал вина, а для мужчин – 0,6 литра пива или два бокала вина.

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При этом, чтобы обезопасить себя от пагубного влияния спиртного, рекомендуется полностью отказать от алкоголя. Согласно последним исследованиям, спиртное не только препятствует усвоению полезных веществ, но и не дает организму "воспринимать" витамины. В итоге, нехватка последних приводит к развитию серьёзных болезней, в том числе злокачественных опухолей.

Алкоголь

Алкоголь

Как сообщал OBOZREVATEL, медики назвали "смертельно опасный" возраст для мужчин и женщин.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Германия
Теги
медицина алкоголь
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