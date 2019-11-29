Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Безопасная доза алкоголя для мужчин в день составляет 24 грамма, а для женщин – не более 12 грамм.

К такому выводу пришли немецкие исследователи, передает издание Focus.

По словам специалистов, максимальная дневная доза алкоголя, по данным экспертов, составила 0,3 литра пива для женщин или бокал вина, а для мужчин – 0,6 литра пива или два бокала вина.

При этом, чтобы обезопасить себя от пагубного влияния спиртного, рекомендуется полностью отказать от алкоголя. Согласно последним исследованиям, спиртное не только препятствует усвоению полезных веществ, но и не дает организму "воспринимать" витамины. В итоге, нехватка последних приводит к развитию серьёзных болезней, в том числе злокачественных опухолей.

Алкоголь

Как сообщал OBOZREVATEL, медики назвали "смертельно опасный" возраст для мужчин и женщин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!