Назван самый смертоносный месяц года: статистика

Ученые из США выяснили, что больше всего людей умирают зимой, преимущественно – в феврале.

Соответствующее исследование провели в Нью-Йорке на основании данных за период с 1980 по 2016 год в Штатах, пишет "Clutch".

Отмечается, что ученые выявили закономерность: летом смертность пожилых людей сводилась к минимуму, а зимой – наоборот.

Назван самый смертоносный месяц года

"Смертность от любых причин у мужчин в возрасте 45 лет и старше и женщин 35 лет и старше повышалась в декабре, январе и феврале, а самой низкой была с июня по август. У мужчин и женщин 65-74 лет смертность достигала максимума в феврале", – отметили исследователи.

При этом главной причиной смертности людей пенсионного возраста зимой назвали респираторные заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине самой распространенной причиной смертности среди населения являются сердечно-сосудистые заболевания.

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