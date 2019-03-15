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/Новости медицины

Наушники Apple могут вызывать рак: ученые сделали скандальное заявление

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В США ученые заявили, что наушники AirPods от компании Apple могут вызывать рак.

Больше 250 человек подписали петицию против использования гаджетов, которые распространяют радиочастотное излучение по Wi-Fi, Bluetooth и сотовую связь, пишет The Daily Mail.

В документе сказано, что AirPods расположены глубоко в ушном канале, и при его использовании хрупкие части органа могут подвергаться опасной радиации.

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Беспроводные AirPods например, "соединяются друг с другом, используя магнитное поле индукции, переменное магнитное поле, посылая через ваш мозг сигналы для связи с другими", объяснил доктор Джоэл Московиц.

В настоящий момент специалистами не было выявлено достаточного количества доказательств связи использования беспроводных наушников и появления рака. Но ученые продолжают проводить соответствующие тесты.

AirPods

AirPods

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple готовит революцию в новых iPhone.

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Место
США
Тег
Apple
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