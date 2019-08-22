Насиловал под наркозом: суд добрался до хирурга, развратившего более 200 детей

Во Франции завели дело в отношении хирурга Жоэля Ле Скуарнека, который подозревается в изнасиловании около 200 детей.

Как передает The Times, 66-летний мужчина работал в коммуне Жонзак в департаменте Шаранта Приморская на юго-западе страны.

Еще в 2005 году его судили за хранение детской порнографии, однако в результате разрешили вернуться к работе. В 2017-м доктора арестовали по обвинении в изнасиловании девочек 4-х и 6-ти лет, на будущую зиму назначено новое заседание суда.

Сам врач свою вину отрицает, но после обыска в его доме нашли множество дневников, где он описывал детали насилия над детьми, которых насчитали более 200. Адвокат хирурга заявил, что написанное - лишь плод фантазий.

Иллюстрация auxologico.com

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в одном из парков Киева задержали педофила, который лишь месяц назад вышел из тюрьмы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!