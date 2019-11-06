Раздетых мужчин и женщин принудительно держат в замкнутом помещении на холодной кафельном полу, без доступа к туалету, воде, пище и медицинской помощи. В комнате перманентная вонь. Об этом стало публично известно после рейда общественных организаций и руководства Департамента социальной политики Винницкой ОГА в Плисковский психоневрологический интернат (http://bit.ly/2r6muXz, http://bit.ly/2NgJYSl).

Сейчас в интернате проводится проверка, возбуждено дело о незаконном лишении свободы. Подопечным заведения обещают реабилитацию, надлежащие условия для проживания или пребывания, социально-бытовое обслуживание, оказание медицинской помощи и социальных услуг. Но это лишь попытка ситуативно потушить пожар. Ведь такие условия, нарушающие базовые права человека и унижающие человеческое достоинство, до сих пор являются "нормой".

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Приведу лишь несколько примеров, о которых в частности говорилось в специальном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека за 2018:

Подопечных лишают пенсий, у них собирают деньги на ремонт помещений.

Нарушаются права на приватность. Нет возможности по крайней мере оградить кровать ширмой, например.

Шкафы, в которых хранятся личные вещи подопечных, закрыты на замок, а ключи хранятся в санитарки, ответственной за определенную комнату. Ограничение доступа к личным вещам унижает человеческое достоинство.

Место приготовления пищи не соответствует нормам, продуктов может быть меньше, чем людей в интернате, меню несбалансированное и не учитывает потребности отдельных подопечных.

Подопечные, которые передвигаются на колясках, не имеют возможности выехать во двор из-за отсутствия пандусов.

Маломобильные подопечные не имеют специально оборудованных коек и вынуждены подниматься с помощью веревок.

Кроме того, некоторые интернаты специально инициируют лишения подопечных дееспособности, ведь это означает ограничение их прав. Заведению это дает право распоряжаться средствами подопечного, принимать за него решения по перемещению, лечение и тому подобное. А опекуном могут назначать директора интерната – то есть он является опекуном сразу многих людей, и очевидно, что не может выполнять свои обязательства надлежащим образом одновременно с выполнением своих должностных обязанностей, однако дает право распоряжаться средствами этих подопечных.

Эти факты напоминают условия лагерей прошлого века, где держали "врагов народа" и где совершали преступления против человечности. Но систематическое нарушение прав человека в Украине в 21 веке за пределами понимания.

Несмотря на регулярные мониторинги национального превентивного механизма ситуация в таких учреждениях почти не меняется. Их руководство апеллирует к якобы полноценному материальногму обеспечению. На самом деле в шкафах подопечных может не быть никаких личных вещей, кроме верхней одежды.

В годовом отчете омбудсмена за 2018 год была рекомендация привести к международным стандартам предоставления социальных услуг в таких учреждениях и обеспечить эффективный контроль за соблюдением прав человека в этих местах несвободы.

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Чтобы не казалось, что речь идет о единичных случаях, следует помнить, что подопечных психоневрологических интернатов больше 28 000 человек. Все они имеют право на уважение и достоинство. Пока же сотрудники не проходят обучение международным стандартам по соблюдению прав человека, более того, они и не обязаны это делать согласно действующему законодательству.

Учреждения социальной защиты людей, страдающих психическими расстройствами, относятся к юрисдикции Министерства социальной политики. История с Плисковским интернатом – лишь подтверждение того, что эту систему давно нужно кардинально менять. И вопрос не только в финансировании, а в принципах, по которым работает и система, и в отношении людей к своей работе.

В Министерстве здравоохранения мы утвердили на уровне Правительства Концепцию по охране психического здоровья. Разработали также план мероприятий по реализации, чтобы отказаться от советских антигуманных подходов в сфере оказания психиатрической помощи и защитить права пациентов.

Украина должна наконец избавиться унаследованной негуманного системы психоневрологических интернатов и сегрегации людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем. Необходимо создать условия для предоставления психосоциальной помощи и реабилитации в территориальной общине. Так можно сделать помощь доступной, устранить барьеры к реабилитационным и социальным услугам и усилить роль общественности при осуществлении эффективного контроля за соблюдением прав человека.

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