Название не разглашают: в Украине запретили смертельный наркоз

В медицинских учреждениях Украины запретили использование препаратов для наркоза, после применения которых в больнице Каменского пострадали люди и одна пациентка умерла.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, передает "Радио Свобода". Названия препаратов пока не обнародуют.

Сердюк рассказал, что перечень препаратов, использованных во время операций в больнице Каменского, оперативно определили и направили экстренное извещение через Министерство здравоохранения Украины.

"Это оповещения данное на всю Украину", – сказал он. Сердюк, ссылаясь на выводы главного анестезиолога Минздрава, заявил, что действия врачей в сложившейся ситуации в Каменском были профессиональными.

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"Вовремя специалисты оценили те осложнения, которые возникли после операций, вовремя была осуществлена ​​консультация, был оперативно организован консилиум, больные были перевезены в областную больницу имени Мечникова.

Не удалось спасти одну 41-летнюю женщину, остальные все живы. Все специалисты сработали профессионально", – сказал директор департамента здравоохранения ОГА.

Как писал OBOZREVATEL:

В Каменском Днепропетровской области из-за некачественного наркоза умерла женщина, еще шесть человек пострадали. Также есть пострадавшие и в Виннице.

Перед смертью у пациентки Виты Кисиль было критическое состояние, у нее почернели уши и конечности. По словам главврача, спасти ее было практически невозможно.

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