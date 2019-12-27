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/ Новости медицины

Название не разглашают: в Украине запретили смертельный наркоз

1.1т
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В медицинских учреждениях Украины запретили использование препаратов для наркоза, после применения которых в больнице Каменского пострадали люди и одна пациентка умерла.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, передает "Радио Свобода". Названия препаратов пока не обнародуют.

Сердюк рассказал, что перечень препаратов, использованных во время операций в больнице Каменского, оперативно определили и направили экстренное извещение через Министерство здравоохранения Украины.

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"Это оповещения данное на всю Украину", – сказал он. Сердюк, ссылаясь на выводы главного анестезиолога Минздрава, заявил, что действия врачей в сложившейся ситуации в Каменском были профессиональными.

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Версия.Инфо

"Вовремя специалисты оценили те осложнения, которые возникли после операций, вовремя была осуществлена ​​консультация, был оперативно организован консилиум, больные были перевезены в областную больницу имени Мечникова.

Не удалось спасти одну 41-летнюю женщину, остальные все живы. Все специалисты сработали профессионально", – сказал директор департамента здравоохранения ОГА.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Лекарства в Украине Здоровье
Место
Украина Днепр
Теги
Каменское Министерство здравоохранения смерть запрет лекарства
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