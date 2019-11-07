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Найдено средство, что остановит старение мозга и улучшит память

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Вещество рапамицин, входящее в состав иммунодепрессантов, помогает поддерживать мозговое кровообращение и улучшает память.

К такому результату пришли американские ученые, которые проводили исследование, передает Aging Cell.

Специалисты опредилили, что у пожилых крыс, которым добавляли в пищу рапамицин, мозговой кровоток с возрастом не ослабевал, а память даже улучшалась.

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Исследователи начали давать рапамицин грызунам, начиная с 19 месяцев (средний возраст для крыс) и продолжали это делать ежедневно до достижения ими 34 месяцев. В результате у зверей кровообращение в головном мозге животных было точно таким же, как в начале эксперимента.

У пожилых крыс из контрольной группы, не получавших препарат, процессы старения протекали естественным путем.

Научное исследование мозга

Научное исследование мозга

Islam-Today.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали, что регулярные кратковременные упражнения улучшают такие функции мозга, как способность к обучению и память.

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Место
США
Теги
память старение медицина
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