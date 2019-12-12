Найдена одна из причин появления аутизма

Ученые из Квинслендского университета (Австралия) нашли такое соединение генов, что поможет найти решение психических расстройств, характеризующихся задержкой умственного развития.

Исследование было направлено на лечение аутизма, передает "24 канал".

Так, ученые нашли ген USP9X, который регулирует сеть генов, которые лежат в основе нарушений умственного развития и расстройств, связанных с аутизмом.

Опыты на мышах показали, что USP9X регулирует семейство белков, которые в свою очередь влияют на взаимодействие нейронов мозга. Наблюдения за животными показали, что существует критический двухнедельный период после рождения ребенка, когда ген имеет решающее значение для развития мозга.

Отмечается, что это открытие может помочь в лечении неврологических расстройств, в частности терапевтического вмешательства.

Дети с аутизмом Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли неожиданную причину развития аутизма.

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