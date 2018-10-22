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/Новости медицины

Найден способ предсказать смерть

5.4тЧитать материал на украинском

Американские ученые научились оценивать продолжительность жизнь человека по генетическим данным.

Соответствующие результаты работы о новых методах они представили на собрании Американского общества генетики человека (ASHG) в Сан-Диего, передает Eurekalert!.

Так, автор исследования Пол Тиммерс и международная группа коллаборационистов определили ключевые генетические факторы, отвечающие за продолжительность жизни и риск развития возрастных заболеваний. Они проанализировали данные 500 тысяч человек.

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Ученые подтвердили шесть ассоциаций между генами и долголетием, включая ген APOE, кодирующий белковый компонент алипопротеина и связанный с риском болезни Альцгеймера. Также был определен 21 участок, влияющий на время жизни.

Все эти данные позволили исследователям дать персонализированные баллы, которые оценивали вероятность дожить до определенного возраста.

"Используя только генетическую информацию человека, мы можем идентифицировать 10 процентов людей с защитными генами, которые будут жить в среднем на пять лет дольше, чем наименее защищенные 10 процентов", - рассказал автор исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые назвали ряд факторов, способных продлить жизнь и обеспечить здоровое старение организма.

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Темы
Исследование ученыхЗдоровье
Место
США
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
"...Пол Тиммерс и международная группа коллаборационистов...." - американские учёные сотрудничают с коллаборационистами?
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