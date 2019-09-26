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/ Новости медицины

Найден способ быстрого определения времени смерти

20.8т Читать материал на украинском

Ученым удалось выяснить, как определить время гибели человека на месте преступления.

Так, исследование провели сотрудники Сеченовского университета вместе с итальянскими коллегами из Университета Вероны, пишут "Известия". В рамках новой технологии используется микрофлюидная бумага, которая определяет содержание аммония в стекловидном теле глаза.

Для того чтобы определить время смерти, образцы стекловидного тела помещаются на тест-полоску, а затем результат взаимодействия аммония и специального реактива на бумаге фотографируется на мобильный телефон.

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Как определить время гибели человека

Как определить время гибели человека

Иллюстрация

Затем снимок загружают в приложение, определяющее степень изменения цвета. Полученный результат определяет интервал времени, в котором скончался человек.

Отмечается, что такая методика может в будущем стать одной из стандартных процедур для криминалиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, у физически активных людей, увеличивавших длительность упражнений, риск преждевременной смерти снижался почти вдвое.

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Белый господин
Белый господин
Из статьи не ясно, это достижение украинской науки или опять в Мордоре что-то изобрели. Подозреваю, что все-таки Мордоре опять отличился...
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