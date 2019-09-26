Найден способ быстрого определения времени смерти

Ученым удалось выяснить, как определить время гибели человека на месте преступления.
Так, исследование провели сотрудники Сеченовского университета вместе с итальянскими коллегами из Университета Вероны, пишут "Известия". В рамках новой технологии используется микрофлюидная бумага, которая определяет содержание аммония в стекловидном теле глаза.
Для того чтобы определить время смерти, образцы стекловидного тела помещаются на тест-полоску, а затем результат взаимодействия аммония и специального реактива на бумаге фотографируется на мобильный телефон.
Как определить время гибели человека
Иллюстрация
Затем снимок загружают в приложение, определяющее степень изменения цвета. Полученный результат определяет интервал времени, в котором скончался человек.
Отмечается, что такая методика может в будущем стать одной из стандартных процедур для криминалиста.
Как сообщал OBOZREVATEL, у физически активных людей, увеличивавших длительность упражнений, риск преждевременной смерти снижался почти вдвое.
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