Находит рак и убивает: украинцы создали революционный метод борьбы с онкологией

В США супружеская пара врачей-эмигрантов из Украины Елена и Олег Таратулы разработала революционный метод борьбы с раком.
Им удалось создать вещество, которое помогает при инфракрасном излучении увидеть, где в организме находятся раковые клетки, пишет "Голос Америки".
При этом, нагреваясь, оно способно пагубным образом влиять на злокачественные образования.
Рак
Лечение рака
На разработку уникальной методики, по словам ученых, ушло около 4 лет. Свои исследования они проводили в Орегонском университете.
После удачных экспериментов на животных Таратулы планируют испытать метод на добровольцах.
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