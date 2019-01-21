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/Новости медицины

Находит рак и убивает: украинцы создали революционный метод борьбы с онкологией

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В США супружеская пара врачей-эмигрантов из Украины Елена и Олег Таратулы разработала революционный метод борьбы с раком.

Им удалось создать вещество, которое помогает при инфракрасном излучении увидеть, где в организме находятся раковые клетки, пишет "Голос Америки".

При этом, нагреваясь, оно способно пагубным образом влиять на злокачественные образования.

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На разработку уникальной методики, по словам ученых, ушло около 4 лет. Свои исследования они проводили в Орегонском университете.

После удачных экспериментов на животных Таратулы планируют испытать метод на добровольцах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В украинском Днепре около 70 онкобольных решили лечить по технологии нобелевских лауреатов Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзе. Речь идет об иммунотерапии.

  • Ученые из США заявили об успешном испытании новой вакцины, которая поможет в борьбе с несколькими видами рака.

  • Врачи из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии, что позволит убивать раз за считанные секунды.

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Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с онкологией
Место
США
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