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/Новости медицины

Начинается с горла: в Украину вернулась тяжелая болезнь

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В Украине с начала года зафиксированы семь случаев заболевания дифтерией.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, в 2017 году случаев заражения опасной инфекцией не было.

"Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет). Во время эпидемии дифтерии в Украине 1991-1998 гг., которую вызвали низкий охват детей вакцинацией и отсутствие ревакцинации взрослых, заболело около 20 тысяч человек, 696 из них умерли", – сказано в сообщении.

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В Центре также напомнили, что вакцинация от дифтерии нужна не только детям, но и взрослым. Противодифтерийные сыворотки и прививки есть во всех областях Украины.

Дифтерия - это острая бактериальная инфекция, возбудителем которой является грамположительная палочковидная бактерия Corynebacterium diphtheriae. Передается воздушно-капельным путем. Инфекция проникает через слизистые оболочки ротоглотки, реже - носа и гортани.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что дифтерией заболел 11-летний мальчик в Черниговской области. Его госпитализировали с отеком шеи.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Украина
Объект
МОЗ
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