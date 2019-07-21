На Украину надвигается опасная эпидемия: врач рассказал, как защититься

На Украину надвигается эпидемия дифтерии – острой бактериальной инфекции, которая чревата тяжелыми осложнениями.

Об этом сообщил в эфире ObozTV член Ассоциации семейных врачей Украины Юрий Зинчук.

"У нас от кори была довольно приличная смертность, но самое страшное – что надвигается эпидемия дифтерии", – предупредил врач.

На уточняющий вопрос, зафиксирована ли уже вспышка дифтерии в Украине, он ответил: "Да, уже начинается. Будет. Мы ожидаем этого".

Чтобы защититься от болезни, Зинчук призвал своевременно вакцинироваться. Он напомнил, что общая прививка от столбняка и дифтерии делается раз в 10 лет, т.е. ее необходимо повторять и во взрослом возрасте.

"У нас много лет не закупалась вакцина для взрослого населения… На сегодняшний день она в достаточном количестве, дешевая вакцина, но очень качественная, дает хороший иммунитет", – добавил медик.

Наиболее эффективным методом профилактики дифтерии является вакцинация The Financial Times

OBOZREVATEL напоминает, что еще в 2018 году об ожидаемой вспышке дифтерии в Украине предупреждал известный врач-педиатр Евгений Комаровский. По его словам, при дифтерии без сыворотки умирает 50%. С сывороткой смертность составляет около 10-15% в лучших клиниках мира.

Подробнее о причинах, симптомах и лечении дифтерии можно прочитать на MedOboz.

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