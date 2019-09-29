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На Полтавщине после аппендицита умерла 14-летняя девочка: врачей обвинили в халатности

1.7т Читать материал на украинском

В Миргороде Полтавской области в местной районной больнице 14-летняя девочка умерла после операции по удалению аппендицита.

Подробности инцидента рассказал в своем Facebook член Союза журналистов Украины, врач по специальности Юрий Климченко. По его мнению, причиной трагедии могла быть ошибка врачей.

По его словам, 14-летней Алене Пупко, жительнице с. Савинцы Миргородского района, "стало плохо" 26 сентября под вечер, когда возникли боли в животе и тошнота. Утром следующего дня, 27 сентября, дед и мать на своем авто отвезли девочку в миргородскую больницу.

"Там ребенка осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких-либо действий до самого вечера. На операцию хирурги взяли с диагнозом острый аппендицит аж в 18:30 и оперировали около двух часов. После чего ее в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре в этот же поздний вечер и умерла", – сообщил член Союза журналистов Украины.

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На Полтавщине после аппендицита умерла 14-летняя девочка: врачей обвинили в халатности

life.ru

Климченко предположил, что аппендицит у девушки осложнился перитонитом (воспалением брюшной полости), но выразил уверенность, что Алена могла бы жить.

По его словам, у родителей ребенка возник ряд вопросов к медикам:

  • почему сразу не установили в течение целого рабочего дня верный диагноз и почему раньше не взялись оперировать?

  • правдиво ли скажет о причине смерти ребенка заведующий патологоанатомическим отделением больницы?

  • верно ли проводились послеоперационные мероприятия?

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"Думаю, за такое безразличное и непрофессиональное отношение к больному ребенку и своей работе требуется детальное расследование этого дела и наказание виновных", – заявил Климченко.

"20 октября этого года Алене Пупко исполнилось бы 15 лет и отец уже начал собирать средства на подарок на день рождения – новый мобильный телефон…" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые провели исследование и установили, что врачи допускают ошибки при лечении примерно каждого 12-го пациента.

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Тема
Здоровье
Место
Украина Полтава
Теги
врачебная ошибка врачи медицина аппендицит
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