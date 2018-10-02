На Одесщине подтвердили "сибирскую язву": все подробности

У одного из пяти участвовавших в забое скота в селе Меняйловка Одесской области подтвердился диагноз "сибирская язва".

У больного обнаружена кожная форма, которая лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также получен положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе, где было забито больное животное.

"Ситуация находится под контролем местных властей. Специалисты Госпродснабслужбы и областного лабораторного центра проводят необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сибирская язва локализована в пределах одной деревни – с 30 сентября 2018 года введен карантин. Медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота.

"Лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками и за ними осуществляется медицинское наблюдение", - заявляет Минздрав.

Ранее местные СМИ уточнили, что у госпитализированных диагностированы специфические симптомы заболевания кожи. Было созвано экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что 5 человек попали в больницу с диагнозом "сибирская язва".