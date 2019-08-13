На мир надвигается новая смертоносная эпидемия: что известно

Землю в ближайшем будущем может накрыть смертоносная эпидемия, вызванная эволюцией бактерии Clostridium difficile, которая вызывает инфекционное заболевание кишечника – псевдомембранозный колит.

Такой вывод сделала международная группа ученых, проанализировав геном 906 штаммов клостридии, выделенных из человека, животных (собак, свиней и лошадей) и окружающей среды, пишет Лента со ссылкой на Science Daily.

По словам исследователей, рассадником смертельной бактерии являются медицинские учреждения. В настоящее время формируется разновидность микроорганизма, который устойчив к дезинфицирующим средствам и легко распространяется. Чаще всего у больных наблюдаются интоксикация, диарея, боль в животе и лейкоцитоз (повышение количества лейкоцитов в крови), однако микроорганизм может спровоцировать и опасные для жизни состояния, например сепсис.

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Ученые утверждают, что этот штамм присутствует в 70% образцов, взятых у пациентов больниц. Он обладает мутациями, которые позволяют бактерии лучше усваивать сахара. Результаты исследования показали, что микроорганизмы активнее колонизируют кишечник мышей, рацион которых богат углеводами.

Справка. Бактерия Clostridium difficile впервые появилась около 76 тысяч лет назад, однако количество различных штаммов начало увеличиваться в конце XVI века при появлении первых больниц. Бактерии формируют споры, устойчивые к воздействию внешней среды и легко передающиеся от человека к человеку. К заболеваниям часто приводит прием антибиотиков, которые уничтожают полезную микрофлору и способствуют росту клостридий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земле предрекли эпидемию страшной болезни, которая убивает детей и стариков.

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