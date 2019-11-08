На Хмельнитчине от "витаминов" внезапно умер 4-летний ребенок: видео

В Виньковецкой районной больнице Хмельницкой области 4-летний мальчик внезапно умер после укола. Врачи утверждают, что это была инъекция витаминов.

Как рассказала мама ребенка, они привезли его в медучреждение, так как мальчик жаловался на незначительные боли в животе, передают "Факты". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После проведения обследования ничего критичного не обнаружили, для профилактики укололи якобы препарат для улучшения защитных сил организма. Однако, мальчик буквально через несколько секунд умер. Его реанимировали почти 40 минут, но безрезультатно.

4-летний мальчик умер от укола Скриншот с видео

"Этот коэнзим композитум – это препарат такой, набор витаминов и минералов. Он идет при ацетономическом синдроме", – пояснил врач-неонатолог Владимир Галанзовский, который назначил укол.

В то же время, судмедэксперты пришли к выводу, что у мальчика было острое воспаление бронхов. Медики предположили, что это может быть вирус, потому что неделю назад что-то подобное убило и 22-летнюю соседку семьи мальчика. Девушка внезапно умерла от воспаления легких.

Родственники при этом возмущены тем, что врачи пытаются связать эти две смерти, и считают, что так пытаются оправдать свою некомпетентность.

В то же время, местные жители также выдвигают версию, что оба отравились химикатами, которыми аграрии окропляют свои угодья.

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