На еду 3 грн: стало известно о катастрофической ситуации в больницах Украины

В украинских больницах катастрофически не хватает денег на питание пациентов. На каждого человека в день выделяется всего 3 гривни.

Об этом сообщает ТСН. Главврач одной из районных лечебниц признался, что в больнице приходится самостоятельно печь булочки, чтобы хоть как-то выкрутиться из ситуации.

Овощи привозят фермеры-благотворители – что-то жертвуют, что-то продают по льготным ценам. Из государственного бюджета больница получает 60% финансирования, также помогает районный бюджет, но уложиться в нормы питания Минздрава, которые существуют с 2013 года, это никак не помогает.

Согласно стандартам, больной в общем отделении должен получать стакан кефира, сыр и не менее 50 грамм говядины, кроме овощей и фруктов, а также круп. Также предусмотрена птица, рыба и яйцо.

Национальная служба здоровья, которая будет оплачивать услуги с 1 апреля, говорят, что деньги на питание заложены в тарифе за лечение в стационаре. Какой будет сумма, пока неизвестно.

"Заведения, которые выбирают пациенты, они финансово будут выигрывать. Они будут получать больше средств по сравнению с их историческим финансированием из медицинской субвенции", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно новым инициативам Министерства здравоохранения Украины, разница между государственными и частными больницами в нашей стране вскоре должна исчезнуть.

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