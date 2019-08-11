"На 90% – самовнушение": врач развеяла мифы о метеозависимости

Только около 10% людей на самом деле метеозависимы. У 90% плохое самочувствие при перепадах погоды может быть вызвано самовнушением.

Об этом рассказала в эфире ObozTV врач-невропатолог Юлия Ивченко. "Большинство людей смотрят прогноз погоды каждый вечер, и "программируют" себя на то, какое у них будет состояние", – объяснила она.

Медик обратила внимание, что многие пациенты связывают с изменениями погоды боли в суставах. Однако, по ее данным, такая связь доказана лишь частично. В частности, существует разница между заболеваниями позвоночника, остеопорозом и воспалением суставов.

"Проблемы с позвоночником – это чаще всего воспаление мышц. Из-за того, что мы неправильно сидим. Осанка и все такое. Остеопороз – это вымывание кальция из костей. Грубо говоря, кость становится менее крепкой из-за того, что ее структура не такая плотная", – отметила Ивченко.

"И погода тут повлиять никак не может. Влияет только питание и образ жизни, а на определенном уровне – уже медикаментозное лечение", – разъяснила невропатолог.

Однако, по словам врача, резкую смену погоды действительно могут "чувствовать" люди, у которых проблемы с крупными суставами – например, коленными. Дело в том, что в таких суставах много жидкости, которая выступает "смазкой".

"По исследованиям таких людей нашли связь. Когда менялось атмосферное давление или влажность, у них или усиливалась боль, или нарушался объем движения в этих суставах", – заметила Ивченко.

Боль в коленях действительно может зависеть от погоды, а вот боль в спине – вряд ли besthealthmag.ca

Как писал OBOZREVATEL, также Ивченко рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье. Острее всего на них реагируют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. Но неприятные ощущения могут возникать и у совершенно здоровых людей – просто в меньшей степени.

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