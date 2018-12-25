В Украине предложили продавать лекарства только по рецепту

В Украине необходимо, по примеру европейских стран, запретить продажу лекарств в аптеках без рецепта.

Об этом рассказал в эфире ObozTV кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко. Врач рассказал, к каким плачевным последствиям приводит самолечение.

По словам Сидоренко, украинцы слишком доверяют рекламе лекарственных препаратов и готовы принимать их без рекомендаций.

"Я работаю на кафедре хирургии в центре желудочно-кишечных кровотечений… Есть препараты, которые "предупреждают" инфаркт, тромбозы и так далее… 5-6 человек каждый день получаем с осложнениями после приема этих лекарств. 10-12 людей каждый год мы теряем только в нашем отделении на 60 коек. Помножьте это на количество отделений в Украине, и вы получите достаточно большую цифру", – объяснил он.

Эксперт отметил, что в Европе большинство лекарств, тем более сильнодействующих, продается только по рецепту.

"Там сделана очень интересная система. Ты можешь купить лекарство без рецепта, но оно будет стоить, условно говоря, 70 евро. Но если покупаешь лекарство по рецепту своего семейного врача, оно тебе обойдется в 5-6 евро. Это вынуждает человека не принимать лишних лекарств", – объяснил Сидоренко.

По его словам, украинцы, приобретая лекарства в аптеке, также склонны излишне доверять фармацевтам:

"В аптеке работает человек, который разбирается в медицине, с точки зрения обычного гражданина. У него спрашивают – от геммороя, от головной боли, от болей в животе. Он предлагает купить это и это... Фармацевт будет продавать лекарства, которые стоят дороже. Например, есть антибиотик – действующее вещество одно, но разные фирмы, и цена может отличаться на порядок – в 10 раз, я не преувеличиваю".

Как подчеркнул кандидат медицинских наук, "это то, с чем борются врачи".

"Дело в том, что медицина должна быть абсолютно закрытой территорией, где распоряжаются врачи, которые дают указания фармацевтам... Фармацевты должны отпустить эти лекарства. Надо перейти на западную систему – все по рецептам", – заявил он.

Также Сидоренко отметил, что пациенты зачастую жалуются на своих врачей – "не очень профессиональный, не очень разбирается в вопросе, не то прописал и так далее".

"За 35 лет у меня завязла в ушах эта фраза. Но сейчас в результате реформы каждый может выбрать себе врача, которому абсолютно доверяет. Обращайтесь к тому доктору, которому вы будете верить, к которому сможете позвонить в рабочее время. Спросите у него, какие лекарства можно. Если можно купить без осмотра по его рекомендации – покупайте. Если нет – придите к нему, он вас осмотрит и пропишет то, что надо", – заключил он.

dpchas.com.ua

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