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"Мы их раздражаем!" В службе здоровья рассказали о притеснениях от власти

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Председатель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко заявил, что учреждение раздражает власть.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.UA и отметил, что у власти нет доверия к НСЗУ.

"Для меня фундаментальная ценность – это доверие. Я хочу, чтобы Национальной службе здоровья доверяли. Но доверия нету. Во власти нас даже недолюбливают немного, мы их раздражаем", – отметил Петренко.

По его словам, он несколько раз пытался убедить представителей власти, впрочем, неудачно.

"Я говорю о большой политической команде – это сплав Министерства здравоохранения и парламентского комитета по вопросам здоровья нации. Пожалуй, не время мне объяснять этим людям, как оно должно быть", – пояснил Петренко.

В НСЗУ рассказали о притеснениях от власти

В НСЗУ рассказали о притеснениях от власти

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При этом он подчеркнул, что НСЗУ абсолютно готова с 1 апреля принять на себя обязательства в рамках программы медицинских гарантий, законтрактовать медицинские учреждения и дать возможность пациентам получить гарантированные государством медицинские услуги.

"Я бы хотел снять с себя одну заботу. Я увидел, какой резонанс вызвала мое заявление об отставке. Многие люди, которых я уважаю, начали говорить, что это подрывает вообще старт реформы, и может произойти катастрофа.

Национальная служба здоровья – это организация, а не макет из папье-маше в натуральную величину. Не переоценивайте роль Олега Петренко. Организация сильна тем, что она работает при любых условиях", – утверждает он.

Также Петренко добавил, что лидерство министра сегодня является очень хаотичным, а НСЗУ делает всю работу и за себя, и за министерство.

"Было очевидно, что нельзя брать на себя ответственность за целую отрасль, а не готовясь к этому и не имея команды, принимать предложенную команду, а потом начинать ее менять.

Сейчас мы подходим к очень важной стадии – имплементации реформы. И в этой ситуации министерство похоже на муравейник – все куда-то бегут с какими-то бумагами, но на самом деле суть подменена лозунгами и пустыми разговорами", – рассказал Петренко.

Кроме того, он заявил, что критикует идею руководительницы МЗ Зоряны Скалецкий о финансовой надбавке врачам. По его словам, экономическая эффективность и конкуренция состоит в том, что "мы ничего не фиксируем".

Петренко отметил, что разговаривал с председателем комитета здоровье нации Михаилом Радуцким о том, что все вещи, которые влияют на ход трансформации системы, а тем более на то, что касается финансирования, должны согласовываться с НСЗУ. Но процессы продолжались без их участия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Звездная Скалецкая попала в скандал из-за команды бывшего руководительницы ведомства Ульяны Супрун.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Зоряна Скалецкая Олег Петренко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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