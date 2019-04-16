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/Новости медицины

Мужчины под ударом: врач рассказала о страшной болезни, которая угрожает людям

5.7тЧитать материал на украинском

Одной из самых распространенных болезней на планете является болезнь Паркинсона. Ученые из Франции пришли к выводу, что виной здесь может быть плохая экология.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова. Она отметила, что количество больных этим недугом увеличилась в полтора раза начиная с 1990-х годов.

"Вообще неврологические заболевания в мире распространяются с большей скоростью. В развитых странах, например, во Франции, недавно проводилось исследование, почему в прекрасных сельских районах страны количество больных увеличивается. И они пришли к выводу, что это влияют пестициды, гербициды, которыми активно пользуются фермеры, агрономы", – сказала она.

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Есть еще ряд причин, которые вызывают эту болезнь, отметила Майкова. Она также объяснила, что по статистике, болезнь Паркинсона чаще регистрируется среди мужчин.

Мужчины под ударом: врач рассказала о страшной болезни, которая угрожает людям

lviv.molbuk.ua

"Какой-то одной причины нету, это могут быть генетическая предрасположенность, травмы, инфекции, воспалительные заболевания, токсическое воздействие. Чаще болеют люди старшего возраста. Среди них мужчин в полтора раза больше, чем женщин", – добавила невропатолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином может затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Восковая оболочка кофейных бобов содержит элемент ейкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Согласно исследованию экспертов, именно он защищает мозг от накопления белка, связанного с болезнями.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Татьяна Майкова
Место
Украина
Теги
здоровьеболезни
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