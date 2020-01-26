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Мужчина едва не скончался из-за привычки грызть ногти: в чем опасность

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В Шотландии мужчина едва не скончался из-за привычки грызть ногти.

Как передает "Лента", из-за вредной привычки он подхватил опасную инфекцию и был срочно доставлен в больницу из-за распухшего пальца.

Там ему установили капельницу с антибиотиками, также мужчина лишился ногтя, который может уже не восстановиться.

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Врачи заявили, что в случае промедления с лечением инфекция могла распространиться дальше по руке и привести к летальному исходу.

Привычка грызть ногти, иллюстрация

Привычка грызть ногти, иллюстрация

medikforum.ru

Как писал OBOZREVATEL, высокотоксичные вещества в лаке для ногтей способны провоцировать онкологические заболевания.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Шотландия
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pirozhkov ernest
pirozhkov ernest
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog
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