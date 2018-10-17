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/Новости медицины

Супрун рассказала об опасности мобильных телефонов

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На поверхности телефона могут присутствовать штаммы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки и другие инфекции.

Кроме того, телефоны в больницах могут быть источником распространения внутрибольничных инфекций. Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, на поверхности телефона остаются следы от пальцев, влага, жир, пот, волосы, остатки еды и грязи, а также маленькие частицы их тех мест, где телефону удалось побывать за день. Учитывая то, что телефоны сохраняются в тепле и сами имеют свойство нагреваться, они создают идеальные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. А некоторые источники пишут, что телефоны грязнее туалетов.

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Супрун также поделилась информацией, как можно избавиться от опасный бактерий и призвала следить за гигиеной телефонов: "Существуют различные способы сохранения гигиены телефонов – от дезинфицирующих салфеток для техники до специальных ультрафиолетовых боксов, которые также можно использовать для кошельков и наручных часов... Более универсальным, эффективным и доступным способом могут стать спиртосодержащие дезинфекторы – например, спиртосодержащее дезинфицирующее средство, спрей или салфетки, например, на основе изопропилового спирта".

Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, многие не выпускают их из рук ни в общественном транспорте, ни в местах личной гигиены, ни во время еды. Именно потому дезинфекция такой техники просто необходима.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Супрун предостерегла украинцев от ''печальной традиции''.

Персоны
Уляна СупрунУльяна Супрун
Объекты
здоровьеМіністерство охорони здоров’ямобильный телефон
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Деминов Юра
Деминов Юра
Ну дааа..а антисанитария в Украине больницах,которых сложно назвать больницами..Эту кобылу как я понял вообще не смущает
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