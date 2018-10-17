Супрун рассказала об опасности мобильных телефонов

На поверхности телефона могут присутствовать штаммы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки и другие инфекции.

Кроме того, телефоны в больницах могут быть источником распространения внутрибольничных инфекций. Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, на поверхности телефона остаются следы от пальцев, влага, жир, пот, волосы, остатки еды и грязи, а также маленькие частицы их тех мест, где телефону удалось побывать за день. Учитывая то, что телефоны сохраняются в тепле и сами имеют свойство нагреваться, они создают идеальные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. А некоторые источники пишут, что телефоны грязнее туалетов.

Супрун также поделилась информацией, как можно избавиться от опасный бактерий и призвала следить за гигиеной телефонов: "Существуют различные способы сохранения гигиены телефонов – от дезинфицирующих салфеток для техники до специальных ультрафиолетовых боксов, которые также можно использовать для кошельков и наручных часов... Более универсальным, эффективным и доступным способом могут стать спиртосодержащие дезинфекторы – например, спиртосодержащее дезинфицирующее средство, спрей или салфетки, например, на основе изопропилового спирта".

Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, многие не выпускают их из рук ни в общественном транспорте, ни в местах личной гигиены, ни во время еды. Именно потому дезинфекция такой техники просто необходима.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Супрун предостерегла украинцев от ''печальной традиции''.