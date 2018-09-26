Можно не есть! Развенчан популярный в Украине миф о еде

Суп не является лекарством и атрибутом здорового образа жизни, потому необязательно заставлять детей есть его каждый день.

Такой миф развеяла и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Она уточнила, что это простая и удобная пища, которая может иметь большую пользу для здоровья.

"Суп - вкусная и полезная пища, которая издавна полюбилась во многих странах. Даже настолько, что многие люди считают, что обедать им обязательно, иначе не избежать болезней желудка и вообще - "как можно жить без супа?!" Суп полюбился людям давно - он был популярен в разные времена и в разных культурах, в Европе и Азии. В частности потому, что это вариант блюда из небольшого количества продуктов. В Украине культура потребления супа и борща укоренилась прочно. Холодные зимы и недостаток овощей наиболее вероятно повлияли на то, что они стали популярными блюдами "на первое", – отметила Супрун.

По ее словам, есть или не есть суп является вопросом вкуса. Она добавила, что полный отказ от этого блюда не будет иметь вредных последствий.

"Ведь в странах, где почти не едят жидкие блюда - показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего. Никакого научного подтверждения, что есть суп нужно ежедневно нет. Сбалансированное разнообразное питание и достаточно жидкости в течение дня лишают нас потребности есть суп или борщ. Но люди, которые настаивают на необходимости есть "первое" или "горячо", все же правы", – заявила она.

Супрун перечислила несколько причин, по которым суп нужно употреблять время от времени. Первой является обеспечение организма овощами.

"В одной тарелке супа или борща можно собрать 3-6 видов зеленых овощей, бобовых, грибов и зелени. По рекомендации Британского службы здоровья стоит есть 5 порций овощей и фруктов (одна около 80 граммов). Именно тарелка супа содержит минимум две необходимые порции", – пояснила она.

Кроме того, суп является идеальным вариантом сохранения питательных веществ. В нем содержатся витамины или минералы, которые остаются в блюде. А жиры способствуют усвоению растительных пигментов каротиноидов - про-витамин А, необходимый для зрения, кожи и иммунитета. А красный борщ создает кислую среду, в которой витамины сохраняются лучше.

"Cуп или борщ - это жидкость. А хорошо увлажненная пища лучше переваривается. Чтобы получать максимальную пользу нужно и правильно готовить эти блюда. В идеале, суп должно быть не очень жирный, и готовить его следует без жарки овощей. Вместо мучнистой заправки крем-супов лучше использовать чечевицу, что добавит полезного белка в блюда и клетчатки. Касательно варки мясных бульонов стоит также соблюдать определенные правила. Лучше сливать первые несколько бульонов после варки мяса", – отметила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала о влиянии животных на детей и дала совет родителям.