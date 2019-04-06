"Можно избежать": Супрун назвала главную причину смертности в Украине

В Украине самой распространенной причиной смертности среди населения являются сердечно-сосудистые заболевания.

Их можно избежать, придерживаясь здорового образа жизни, заявила на брифинге и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний – почти 2/3 от всех случаев смерти, но это можно предотвратить здоровым питанием, заниматься физической активностью и выявлять болезнь на ранней стадии", – сказала Супрун.

Она подчеркнула, что не следует забывать о визитах к семейному врачу.

Смертность в Украине 24 Канал

Также по словам Ульяны Супрун, в Украине достаточно распространен диабет 2-го типа. Однако, его тоже можно предотвратить, следя за здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы возглавили рейтинг смертности. Именно Украина оказалась на первом месте европейского рейтинга по смертности от неправильного питания.

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