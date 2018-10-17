МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

Может вызвать паралич: США накрыла загадочная болезнь

Читать материал на украинском

США атаковала редкая болезнь, напоминающая по признакам полиомиелит, которая поражает нервную систему детей.

Зафиксированы уже 127 случаев заболевания, которое называют острым вялым миелитом, сообщает Лента.ру. По данным врачей, недуг накрыл почти половину территории страны и будет распространяться и дальше.

Отмечается, что под угрозой находятся дети до 18 лет, а пик заболеваемости приходится на август-сентябрь. Загадочное заболевание поражает спинной мозг и может приводить к пожизненному параличу. При этом, препаратов для лечения, как и вакцины, пока не существует.

Новости
Тысячи случаев: Украину накрыла смертельная инфекция

Неизвестно также и то, что вызывает острый вялый миелит - вирусы, токсины или, возможно, генетические нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван регион, который ждет вспышка рака.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
3
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Не ужели хахлы вымерают с бешеной силой. Вымрут все воевать с Россией некому будет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины