Может вызвать паралич: США накрыла загадочная болезнь

США атаковала редкая болезнь, напоминающая по признакам полиомиелит, которая поражает нервную систему детей.

Зафиксированы уже 127 случаев заболевания, которое называют острым вялым миелитом, сообщает Лента.ру. По данным врачей, недуг накрыл почти половину территории страны и будет распространяться и дальше.

Отмечается, что под угрозой находятся дети до 18 лет, а пик заболеваемости приходится на август-сентябрь. Загадочное заболевание поражает спинной мозг и может приводить к пожизненному параличу. При этом, препаратов для лечения, как и вакцины, пока не существует.

Неизвестно также и то, что вызывает острый вялый миелит - вирусы, токсины или, возможно, генетические нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван регион, который ждет вспышка рака.