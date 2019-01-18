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/Новости медицины

Может привести к смерти: ученые назвали неожиданную опасность воды из крана

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Вода в туалетах, душевых кабинах и раковинах может содержать опасные бактерии, которые вызывают серьезные инфекционные заболевания.

К такому выводу пришли исследователи Университета штата Аризона и Дрексельского университета, пишет Medical Xpress.

Они анализировали риски возникновения легионеллеза — смертельной инфекции, которая вызывается бактериями легионеллы. Отмечается также, что эта болезнь приводит к летальному исходу в 10-25% случаев.

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"Специалисты использовали данные о количестве и размере аэрозольных частиц, распыляющихся при использовании различных типов душа, смесителей и туалетов", — отметили в издании.

Самый высокий риск заражения был у людей, которые вдыхали капли воды вместе с бактериями. При этом вероятность инфицирования росла, если в доме пользовались несколькими водными источниками.

"Колонии легионелл могут образовываться в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться", — уточнили исследователи.

Иллюстрация

Иллюстрация

Flickr G Nod

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали напиток, в котором содержатся те же вредные добавки, что и в стиральных порошках.

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Место
США
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