Может привести к смерти: ученые назвали неожиданную опасность воды из крана

Вода в туалетах, душевых кабинах и раковинах может содержать опасные бактерии, которые вызывают серьезные инфекционные заболевания.

К такому выводу пришли исследователи Университета штата Аризона и Дрексельского университета, пишет Medical Xpress.

Они анализировали риски возникновения легионеллеза — смертельной инфекции, которая вызывается бактериями легионеллы. Отмечается также, что эта болезнь приводит к летальному исходу в 10-25% случаев.

"Специалисты использовали данные о количестве и размере аэрозольных частиц, распыляющихся при использовании различных типов душа, смесителей и туалетов", — отметили в издании.

Самый высокий риск заражения был у людей, которые вдыхали капли воды вместе с бактериями. При этом вероятность инфицирования росла, если в доме пользовались несколькими водными источниками.

"Колонии легионелл могут образовываться в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться", — уточнили исследователи.

Иллюстрация Flickr G Nod

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали напиток, в котором содержатся те же вредные добавки, что и в стиральных порошках.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!