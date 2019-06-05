"Может наступить смерть": украинцев атаковала опасная инфекция

В Украине участились случаи заболевания ботулизмом – опасной и потенциально смертельной инфекционной болезнью.
Какую опасность для здоровья представляет ботулизм, рассказал в эфире ObozTV врач, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.
"Ботулизм возникает от ботулимического токсина, он влияет на передачу нервных импульсов. Может наступить смерть, летальность без лечения – более 50%. Лечение должно быть специфичным, с применением антитоксина", – рассказал медик.
Как отметил Сидоренко, при первых симптомах заболевания надо "про все забыть и бежать бегом вызывать скорую помощь, потому что ты можешь просто не успеть".
"Ботулизмом можно заболеть, если вы употребляете продукты, чаще всего консервированные, которые были ненадлежащим образом обработаны, скажем, мясные и рыбные консервы. Особое внимание надо обращать на вяленую или копченую рыбу, особенно на ту, которая приготовлена не в промышленных условиях и продается на рынках, при дорогах", – сообщил он.
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Отметим, что инкубационный период ботулизма может длиться от 2 часов до нескольких дней. Болезнь развивается остро – уже через 12-36 часов начинают проявляться первые симптомы:
тошнота;
рвота;
диарея;
боли в животе;
сухость во рту;
двоение в глазах;
опущение верхнего века (птоз);
трудности во время глотания;
снижена или отсутствует реакция зрачков на свет.
Неврологические симптомы обычно развиваются симметрично и сопровождаются слабостью и параличом. Для человека с интоксикацией ботулотоксином, самая большая угроза – остановка дыхания, вызванная параличом диафрагмы.
Сразу после подтверждения диагноза пациенту с помощью капельницы вводится противоботулическая сыворотка, которая останавливает дальнейшее прогрессирование болезни. Правда, если у больного уже развился паралич, быстро избавится него не удастся. Все будет зависеть от скорости регенерации нервных окончаний, а это процесс может занять как несколько недель, так и несколько месяцев.
Следует понимать, что чем дольше пациент затягивает обращение к врачу, тем страшнее могут быть последствия болезни – от паралича до смерти.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за употребления в пищу сушеной рыбы, изготовленной в домашних условиях, участились случаи заболевания ботулизмом.
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