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Мишень – онкобольные: в Украину ввозили поддельные лекарства

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Офис Генерального прокурора 14 января 2020 совместно с Нацполицией и Госпогранслужбой в рамках уголовного производства разоблачили и остановили деятельность контрабандного канала доставки в Украину из Турции вероятно фальсифицированных лекарственных средств от онкозаболеваний.

По данным следствия, гражданин Украины – пассажир авиарейса сообщением "Анкара-Киев" – пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тысяч гривен, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении деятельности преступной организации, которая занималась изготовлением и реализацией на территории Украины и за ее пределами фальсифицированных лекарственных средств, продолжается.

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Изъятые фальсифицированные препараты

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Офис генерального прокурора Украины лекарства
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