Минздрав пытается зарабатывать на лекарствах-"пустышках": раскрыта схема

Министерство здравоохранения Украины предприняло очередную попытку не допустить открытия доказательной базы по эффективности и безопасности для 10440 готовых лекарственных средств, которые уже зарегистрированы и массово применяются пациентами.

Оправдать такое нарушение украинского законодательства ведомство пытается решением Государственной регуляторной службы, пишет на своей странице в Facebook председатель правления Союза потребителей медицинских услуг Владислав Онищенко.

"Будто бы Минздрав ни при чем – это все ГРС. Зачем же тогда профессиональное министерство, если им управляют и указывают какие решения принимать, другие непрофильные учреждения? Получается, что такая абсурдная (с логической и юридической точек зрения) позиция ГРС устраивает заказчиков таких решений и Минздрав, которое их отрабатывает. А как же заявления Супрун о борьбе с "фуфломицинами", уже и закон преподнесли? На словах одно, на деле – другое", – возмутился он.

Лекарства Pixabay

Онищенко добавил, что вопросом будет заниматься Минюст, однако уже сейчас понятно, что главным образом в продвигаемой схеме заинтересован не столько Минздрав, сколько заказчики – производители лекарств.

Он также подчеркнул, что, исходя из логики ГРС и Минздрава, современные методы контроля лекарств следует применять исключительно для только зарегистрированных, а те, которые выходили на рынок Украины в 90-х и 2000-х годах, нужно контролировать по методикам тех времен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Онищенко рассказал, что в аптеках Украины людям массово продают лекарства от гриппа и ОРВИ, которые в принципе не могут быть эффективными при таких болезнях. Через масштабную рекламу украинцев убеждают покупать гомеопатические средства и зря тратить деньги.

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