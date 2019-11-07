Минздрав отстранил оскандалившуюся главу Института рака

Директора Национального института рака Елену Колесник, которая попала в несколько коррупционніх скандалов, отстранили от выполнения должностных обязанностей на время проведения комиссионной проверки Министерства здравоохранения.
Об этом на заседании Комитета по вопросам охраны здоровья заявил замминистра охраны здоровья Андрей Семиволос, передает LB.ua. Предполагается, что проверка продлится до декабря 2019 года.
"Колесник отстранена от выполнения обязанностей директора, ее обязанности на время проведения расследования возложены на заместителя по организационно-методичной работе (Лукашенко А. В.). Проверка проводится в том числе, чтобы выявить соответствие директора занимаемой должности, согласно ее контракту. Мы движемся к реорганизации”, – заявил Семиволос.
Минздрав отстранил главу Института рака
focus.ua
Он зачитал также соответствующий приказ. Колесник поставила свою подпись под документом, подтвердив, что с решением она ознакомлена.
Напомним, что ранее министерство обнародовало отчет об аудите в Институте рака. В медучреждении обнаружили множество нарушений и недостачу материальных ценностей. Материалы были переданы в правоохранительные органы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 сентября у врачей Института рака провели обыски и изъяли незаконно полученные средства. 17 сентября им объявили о подозрении.
По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения и сотни тысяч недостачи.
Перед этим Соколова выяснила, что директор Национального института рака Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не по средствам.
Также на поборы в Институте рака обратила внимание онкобольная журналистка Яна Осадчая.
В 2018 году в медучреждении разгорелся скандал из-за того, что его сотрудница, кандидат медицинских наук Анна Губарева отказалась лечить воина АТО Виталия Драгана по льготной системе, заявив, что "никаких льгот не будет, потому что ты убивал "братский" народ".
Позже стало известно, что врача уволили с занимаемой должности.
Но вскоре Губарева была восстановлена на работе и даже получила повышение. Она стала секретарем Комиссии по вопросам этики при Институте, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний.
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