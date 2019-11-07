Минздрав отстранил оскандалившуюся главу Института рака

Директора Национального института рака Елену Колесник, которая попала в несколько коррупционніх скандалов, отстранили от выполнения должностных обязанностей на время проведения комиссионной проверки Министерства здравоохранения.

Об этом на заседании Комитета по вопросам охраны здоровья заявил замминистра охраны здоровья Андрей Семиволос, передает LB.ua. Предполагается, что проверка продлится до декабря 2019 года.

"Колесник отстранена от выполнения обязанностей директора, ее обязанности на время проведения расследования возложены на заместителя по организационно-методичной работе (Лукашенко А. В.). Проверка проводится в том числе, чтобы выявить соответствие директора занимаемой должности, согласно ее контракту. Мы движемся к реорганизации”, – заявил Семиволос.

Новости СМИ уличили главврача Института рака Безносенко в преступных схемах

Минздрав отстранил главу Института рака focus.ua

Он зачитал также соответствующий приказ. Колесник поставила свою подпись под документом, подтвердив, что с решением она ознакомлена.

Напомним, что ранее министерство обнародовало отчет об аудите в Институте рака. В медучреждении обнаружили множество нарушений и недостачу материальных ценностей. Материалы были переданы в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал