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Минздрав предупреждает: украинцам объяснили, чем опасны электронные сигареты

1.7тЧитать новость на украинском

Популярные в Украине электронные сигареты и системы нагревания табака могут быть не менее опасными для здоровья, чем обычные сигареты.

Об этом рассказала в эфире ObozTV специалист отдела профилактики потребления табака и алкоголя ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Екатерина Рымаренко. По ее словам, ни Минздрав, ни Всемирная организация здравоохранения, не рекомендуют использовать эти средства как альтернативу обычным сигаретам.

"Устройства довольно новые, и еще нет научной базы для того, чтобы говорить, что они менее безопасны для организма", - объяснила представитель Минздрава.

Рымаренко также подчеркнула, что рынок электронных сигарет в Украине абсолютно не урегулирован: "Мы не знаем, что мы покупаем, какого качества эти продукты. Соответственно, это большая опасность".

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"Очень неадекватно маркируются жидкости для электронных сигарет. Часто там не указывается информация о том, что входит в состав этой жидкости. Например, может быть очень большая доза никотина, человек ее не рассчитает, заправит в электронную сигарету и может таким образом отравиться", - объяснила она.

Также Рымаренко рассказала о набирающих популярность устройствах для нагревания табака.

"Организация, которая продвигает эти устройства, пытается выйти на различные рынки в разных странах и позиционирует их как менее вредные для здоровья. Но говорить об этом еще рано. Даже в США этой корпорации отказали в предоставлении вывода о том, что устройства являются менее вредными", - заявила представитель Минздрава.

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"Мы можем говорить, что они выделяют меньше смол, но о том, что это менее негативно влияет на организм, говорить преждевременно. Это маркетинговый ход. ВОЗ говорит о том, чтобы воздержаться от этих методов, и что людям, которые хотят бросить курить, лучше пользоваться методами с доказанной эффективностью, например никотинозаместительной терапией", - заключила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи порекомендовали простой способ восстановления легких после курения.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Место
Украина
Объекты
курениездоровьеМинистерство здравоохранения
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
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