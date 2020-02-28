Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов поспорил с лидером фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко из-за закупки в 2009 году препарата "Тамифлю".

В прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" министр напомнил, как во время пандемии "свиного" гриппа H1N1 тогдашнее правительство приобрело лекарства по завышенным ценам.

"Суды американские это подтвердили. В 2009 году, когда у нас была проблема и мы закупали "Тамифлю", мы его закупили – Юлия Владимировна Тимошенко – по 251 гривны. В это время... цена была для таких стран как Украина 67 гривен. То есть в 5 раз [ниже].

Через посредника Roche было закуплено "Тамифлю", было выделено 50 миллионов гривен с резервного фонда, и на эти деньги было куплено не то, что было не нужно. Потому что вы помните: во Львове 78 людей погибло, потому что не было необходимого медицинского обеспечения", – сказал Милованов.

Милованов поспорил с Тимошенко Коллаж

Он указал на решение суда США по округу Орегон, которое вынесли в пользу украинского госпредприятия "Укрвакцина". Согласно постановлению, последнему было возмещено 19 миллионов долларов убытков.

"Я честно вам говорю: я не готова сейчас на эту тему здесь устраивать "батлы" с министром, не готова", – ответила Милованову Тимошенко.

"Я считаю, что если мы были плохими, будьте вы хорошими, будьте вы лучше. Сделайте то, что сейчас стране нужно", – добавила она.

Скрин видео

Отметим, о закупке правительством Тимошенко "Тамифлю" в ходе программы вспомнил и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он сказал, что был вынужден покупать это средство за 30 долларов.

"Тамифлю" ассоциируется четко с Юлией Владимировной. И я лично – у меня была зарплата в 50 долларов в эквиваленте – когда-то заплатил 30 долларов за эту пачку "Тамифлю". Потому что была такая истерия, которую устроили в то время. А сейчас она рассказывает, что это был урок какой-то", – отметил Арахамия.

Предлагаем посмотреть фрагмент эфира "Свободы слова":

Как писал OBOZREVATEL, в этой же программе Юлия Тимошенко призналась, что сделала ошибку, когда была премьер-министром, надеясь, что мировой кризис не повлияет на Украину.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram