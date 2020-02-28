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Тимошенко у Шустера напомнили о схеме с "Тамифлю". Видео

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов поспорил с лидером фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко из-за закупки в 2009 году препарата "Тамифлю".

В прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" министр напомнил, как во время пандемии "свиного" гриппа H1N1 тогдашнее правительство приобрело лекарства по завышенным ценам.

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"Суды американские это подтвердили. В 2009 году, когда у нас была проблема и мы закупали "Тамифлю", мы его закупили – Юлия Владимировна Тимошенко – по 251 гривны. В это время... цена была для таких стран как Украина 67 гривен. То есть в 5 раз [ниже].

Через посредника Roche было закуплено "Тамифлю", было выделено 50 миллионов гривен с резервного фонда, и на эти деньги было куплено не то, что было не нужно. Потому что вы помните: во Львове 78 людей погибло, потому что не было необходимого медицинского обеспечения", – сказал Милованов.

Милованов поспорил с Тимошенко

Милованов поспорил с Тимошенко

Коллаж

Он указал на решение суда США по округу Орегон, которое вынесли в пользу украинского госпредприятия "Укрвакцина". Согласно постановлению, последнему было возмещено 19 миллионов долларов убытков.

"Я честно вам говорю: я не готова сейчас на эту тему здесь устраивать "батлы" с министром, не готова", – ответила Милованову Тимошенко.

"Я считаю, что если мы были плохими, будьте вы хорошими, будьте вы лучше. Сделайте то, что сейчас стране нужно", – добавила она.

"При зарплате в $50 – $30 на таблетки!" Тимошенко напомнили о схеме с "Тамифлю"

Скрин видео

Отметим, о закупке правительством Тимошенко "Тамифлю" в ходе программы вспомнил и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он сказал, что был вынужден покупать это средство за 30 долларов.

"Тамифлю" ассоциируется четко с Юлией Владимировной. И я лично – у меня была зарплата в 50 долларов в эквиваленте – когда-то заплатил 30 долларов за эту пачку "Тамифлю". Потому что была такая истерия, которую устроили в то время. А сейчас она рассказывает, что это был урок какой-то", – отметил Арахамия.

Предлагаем посмотреть фрагмент эфира "Свободы слова":

Как писал OBOZREVATEL, в этой же программе Юлия Тимошенко призналась, что сделала ошибку, когда была премьер-министром, надеясь, что мировой кризис не повлияет на Украину.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Давид Арахамия Савик Шустер Тимофей Милованов Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
ВО Батьківщина Партия Слуга народа видео свиной грипп тамифлю Министерство экономического развития и торговли Украины политика
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