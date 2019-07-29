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/ Блоги - Новости медицины

Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениям Все статьи автора

"Ведро с конечностями, голова пришита к другому телу": в США закрыли центр донорства органов

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Тридцать три истца подали в суд на Центр биологических ресурсов в Финиксе, штат Аризона. Организация была закрыта в 2014 году после проведенного ФБР рейда.

Многие люди жертвовали останки своих близких для научных исследований или донорства органов, но, как оказалось, в центре к умершим относились без достоинства или уважения.

Учреждение принимало тела от семей в обмен на бесплатный вывоз, возвращая им прах кремированных останков.

Известно, что агенты совершили ужасные открытия в Центре биологических ресурсов в январе 2014 года. Марку Квинару, спецагенту ФБР, дававшему показания, довелось повидать много вызывающих ужас сцен (информация из недавно опубликованных судебных документов):

  • ведро с головами, руками и ногами;

  • холодильник, заполненный мужскими гениталиями;

  • голова женщины пришита к большему мужскому торсу;

  • тела, которые были порезаны бензопилами;

  • человеческая кровь и другие телесные жидкости на дне морозильника.

Центр биологических ресурсов

Центр биологических ресурсов

businessinsider.com

Рейд ФБР на Центр биологических ресурсов

Рейд ФБР на Центр биологических ресурсов

businessinsider.com

ФБР обнаружило ужасные находки

ФБР обнаружило ужасные находки

businessinsider.com

Организация попала под подозрение после того, как ее обвинили в продаже пожертвованных частей тела с целью получения прибыли. Так, согласно судебным документам, самой дорогой вещью, которую продавал центр, оказалось тело без рук или головы – 2900 долларов, человеческая стопа стояла 450 долларов. На данный момент не установлено, кому были проданы части тела.

После спецоперации ФБР, проведенной в центре, многие люди усомнились, что полученный ими прах, пренадлежит их близким. Дела истцов должны быть переданы в суд 21 октября этого года.

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Здоровье
Место
США Финикс
Теги
медицина расследование
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