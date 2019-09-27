Медики часто грешат безразличием к пациентам, формальным выполнением своей работы и цинизмом. Иногда кажется, что в этом вопросе мы уже достигли дна и отношения "врач-больной" хуже стать не могут. Однако реальное положение дел выглядит несколько иначе. Дальше со слов автора.

18 сентября я порезал руку, повредив сухожилие. На скорой помощи меня привезли в Одесскую областную больницу. В приемном отделении врач скорой передал меня и документы врачу-интерну отделения сосудистой хирургии.

Молодой парень предложил мне два варианта. Первый – зашить просто кожу, второй сделать операцию – сшить сухожилие. И огласил мне расценки: 6000 грн надо на аптеку, 400 грн в сутки стоит нахождение в отделении. Лежать минимум 5 дней. По результатам работы благодарность врачу... Плюс 2000 грн на расходные материалы.

После этого молодой человек сказал, что он выпьет кофе и покурит, а вы пока примите решение. К тому времени приехала моя жена. Мы приняли решение ремонтировать руку по полной, хотя я склонялся к тому, чтобы просто зашить кожу и хрен с тем пальцем, который не будет работать.

Скажу, что огласив сумму, мою рану никто не осматривал! Прикинул себе всю сумму, которую надо потратить на лечение, и она была немного меньше той, что я потратил на операцию на сердце в институте Амосова (там никто не вымогал, но это другая история).

Врач-интерн вернулся. Ситуация вроде не такая серьезная, и я спросил: "Может меня отпустят домой сразу после операции?" Он мне ответил, что отпустят, но числиться я все равно буду у них. На вопрос жены, есть ли для участника АТО какие-нибудь программы или скидки, на что мне ответили, что к сожалению Держава никак не заботится и не выделяет денег для ветеранов АТО.

Мы начали оформляться.

Надо сдать кровь из пальца, зашел в кабинет – девушка оглашает, что анализ стоит 40 грн. Ну Ок.

Рентген легких, говорю что делал 7 месяцев назад, и что каждые полгода прохожу лечение в институте Амосова. Все равно надо делать! Рентген стоит 100 грн. Очередь, как в мавзолей.

Тут я понимаю, что пока я не обойду все кабинеты и не потрачу все деньги, лечить меня никто не начнет.

Делаю звонок знакомой, зная что она всегда поможет. Выход найден, я еду в другое медицинское учреждение, где никто ни одного разу не спросил про деньги. По приезду, через 15 минут я в операционной, еще через три часа я дома! Сухожилие сшили, гипс поставили.

Скриншот

P.S. Самое страшное в этой истории то, что молодой врач-интерн таким образом начинает свой путь (видимо хорошие учителя) и надежд на улучшение медицины, лично у меня, нет.

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