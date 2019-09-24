Во Франции начался суд, который должен решить, привели таблетки от диабета, предназначенные для похудения, к смерти 2000 человек.

Производителем препарата является известный фармгигант Servier. Он обвиняется за то, что скрывал от потребителей убийственные побочные эффекты лекарства, которое использовали для лечения диабетиков с лишним весом.

Считается, что это – один из крупнейших скандалов в области здравоохранения во Франции. Фармацевтическая компания предстала перед судом по обвинению в совершении убийства и введении в заблуждение. Компания Servier опровергает обвинения, подчеркивая, не лгала о побочных эффектах. Однако французские эксперты в области здравоохранения считают, что препарат, известный как Mediator, мог убить примерно от 500 до 2000 человек до того, как его изъяли из продаж в 2009 году. Также истцы судятся и с французским государственным регулятором по контролю лексредств, который обвиняют в невыполнении функции предотвращения смерти и травматизма.

В процессе будут участвовать более 2600 истцов и 21 ответчик, и, как ожидается, продлится он в течение шести месяцев. Суд попытается установить, почему препарат, который использовали с 1976 года (!), было разрешено продавать так долго, несмотря на различные предупреждения. Юристы, представляющие истцов, утверждают, что производитель лекарств намеренно вводил в заблуждение пациентов в течение десятилетий, а способствовали этому снисходительны чиновники.

Размер прибыли Servier от продажи этого лекарства составляет минимум 1 миллиард евро.

Исследование последствий препарата, проводимое врачом-пульмонологом Ирен Фрашон, базировалось на медицинских записях со всей Франции и пришло к выводу, что среди потребителей Mediator существовала четкая тенденция возникновения проблем с сердечным клапаном. Это стало поводом еще для нескольких исследований, которые в конце концов привели к запрету препарата. Несколько европейских стран, такие как Испания и Италия, запретили употребление препарата в начале 2000-х годов.

Ирен Фрашон bbc.com

Mediator впервые был разработан в 1976 году как препарат для снижения уровня жира в крови. Позже его прописывали диабетикам, чтобы помочь им избавиться от лишнего веса. Но после того, как его свойства получили признание, которые подавляют аппетит, семейные врачи начали предлагать Mediator как общее лечение. Каждому, кто занимался похудением, можно было предложить использовать этот препарат - даже если юридически это было разрешено только диабетикам. На момент изъятия с рынка, считается, что около пяти миллионов человек стали потребителями Mediator, и он оказался среди 50 наиболее прописанных препаратов Франции.

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