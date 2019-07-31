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Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениям Все статьи автора

Активированный уголь: помощь или вред?

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В течение десятилетий активированный уголь был основой лечения отравлений, поскольку он эффективно поглощал химические вещества и лекарства после передозировки. Но в последние годы это медицинское средство стали использовать в качестве противоядия от всех болезней. Активированный уголь добавляется в соки, зубную пасту и оно очищает лицо, якобы для "детоксикации" организма. Эти продукты, вероятно, имеют небольшой эффект. Также большое беспокойство вызывают капсулы с активированным углем, доступные в аптеках и магазинах здоровой пищи. Их производители утверждают, что они помогают очищать кишечник и эффективны при газе и вздутии живота. Эти добавки могут принести больше вреда, чем пользы.

Активированный уголь: помощь или вред?

Иллюстрация

Активированный уголь: помощь или вред?

Иллюстрация

В желудке активированный уголь впитывает большинство молекул, вступая с ними в контакт, и не дает им всасываться в кровоток. Губчатая структура вещества обеспечивает большую площадь для связывания с другими соединениями.

Находящиеся в аптеках таблетки активированного угля обещают облегчить метеоризм. Но медицинские эксперты подвергают сомнению их действенность. Нет однозначных данных о способности активированного угля адсорбировать газ в кишечнике. Научные публикации датируются 1980-ми годами. В одних говорится, что активированный уголь значительно снижал выработку газа, в других – что он не влиял на этот процесс.

Стоит упомянуть и о побочных реакциях. Кроме почерневшего языка и неба, у большого количества людей активированный уголь может вызывать тошноту и рвоту. Так, у 20-30% людей эти побочные эффекты возникают после приема активированного угля при отравлениях. Реже встречаются желудочно-кишечная непроходимость.

Также были сообщения о регулярном потреблении активированного угля, которое вызывает хронические проблемы с кишечником. В одном из исследований 2014 года у мужчины развился колит через 4 дня после того, как он начал принимать уголь от усталости.

Активированный уголь может связывать токсины в кишечнике, но, по иронии судьбы, он оказался неэффективным для адсорбции алкоголя и тяжелых металлов. Алкоголь слишком быстро всасывается в кровоток, а уголь и металлы имеют слабую химическую связь.

Активированный уголь: помощь или вред?

Иллюстрация

Несмотря на способность активированного угля связывать вредные вещества, он может связывать многие лекарственные препараты:

  • обезболивающие;

  • антидепрессанты;

  • лекарства от артрита;

  • лекарства от диабета;

  • оральные контрацептивы;

  • антиаритмические средства;

  • бета-блокаторы;

  • противоэпилептические средства;

  • бронходилататоры.

Также он может предотвращать усвоение важных витаминов и питательных веществ.

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Тема
Здоровье
Теги
лекарства алкоголь отравление
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