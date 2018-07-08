Медреформа в Украине: что можно требовать бесплатно, а за что придется платить

Одной из самых нашумевших тем для обсуждения в Украине остается медицинская реформа, многие пункты которой пугают как пациентов, так и самих врачей.

В частности, украинцев беспокоит стоимость медицинских услуг. Ходят слухи, что после окончательного внедрения всех пунктов медреформы, госклиники по ценам встанут на уровень с частными. Как будет на деле - в материале MedOboz.

РixaВay

"Уже страшно"

Популярный сейчас миф о том, что каждый пациент отныне будет получать медпомощь сугубо в пределах той суммы, которую будет выделять на него государство медучреждению:

- на малышей до 5 лет - по 1480 грн,

- на детей 6-17 лет - по 814 грн,

- на людей 18- 49 лет – 370 грн,

- на 40—64-летних - по 444 грн,

- от 65 лет и старше - по 740 грн.

То есть на минимальную сумму можно дважды сдать общий анализ крови, или сходить на один прием к врачу, если брать средние тарифы частных клиник. Все остальное придется оплачивать самому.

"Боюсь, что поход в государственную поликлинику будет стоить столько же, сколько и в частную. А это минимум 300 гривен за прием. Плюс анализы в платных лабораториях, обследования в диагностических центрах и т.д. - то есть получается неподъемная сумма для большинства. Не понимаю пока ничего, но уже страшно", - высказал свои опасения 40-летний Александр.

РixaВay

Основные услуги останутся бесплатными

В свою очередь Министерство здравоохранения уверяет, что эти опасения пусты - основные и популярные медицинские услуги первичной медицины (до вторичной реформа пока не добралась) будут оплачиваться за счет государства.

По факту получается, что практически все то, что сейчас украинцы получают бесплатно, таким и останется.

РixaВay

"Меню" бесплатных услуг

Согласно сообщения на сайте Минздрава, с вас не имеют права требовать деньги за перечень услуг, утвержденный Кабмином, даже в частных медучреждениях, которые подписали договора с Национальной службой здоровья, не говоря уже о государственных.

Итак, бесплатными остаются такие услуги:

Наблюдение за состоянием здоровья взрослого или ребенка, постановка диагноза, лечение семейным врачом, терапевтом или педиатром;

Направление к специалисту вторичной или третичной помощи - отоларингологу, эндокринологу, хирургу, гинекологу, урологу и пр.; те, при наличии направления, также обязаны принять вас бесплатно;

Ведение пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями;

Пакет анализов и исследований:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; Общий анализ мочи; Анализ крови на сахар; Общий холестерин; Измерение артериального давления; ЭКГ; Измерения веса, роста, окружности талии;Быстрый тест на беременность; Быстрый тест на тропонин; Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты; Другие исследования и анализы, которые выполняются по направлению доктора в учреждениях вторичной медпомощи.

Ведение неосложненной беременности;

Плановые обязательные осмотры младенцев - 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра во второй и 1 осмотр в третий.

Отслеживание вакцинации пациента согласно календарю прививок (вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита поставляются государством);

Обязательные профилактические обследования на ряд заболеваний;

Консультации относительно профилактики болезней;

Выписка рецептов на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства";

Визит врача на дом и оказание услуг скорой помощи;

Паллиативная помощь;

Предоставление медицинских справок, больничных, направлений и пр.

РixaВay

Что с платными услугами?

"Пока в Украине в государственных медучреждениях нет утвержденного списка платных медицинских услуг. Следовательно, нет и точной информации об их стоимости. Пока все документы находятся на этапе рассмотрения и согласования, так что говорить, какие услуги станут платными и их цена - очень рано", - пояснил нам врач Виктор Литвиненко.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, как попасть к врачу, если вы еще не подписали декларацию.