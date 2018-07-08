Медреформа в Украине: что можно требовать бесплатно, а за что придется платить

Одной из самых нашумевших тем для обсуждения в Украине остается медицинская реформа, многие пункты которой пугают как пациентов, так и самих врачей.
В частности, украинцев беспокоит стоимость медицинских услуг. Ходят слухи, что после окончательного внедрения всех пунктов медреформы, госклиники по ценам встанут на уровень с частными. Как будет на деле - в материале MedOboz.
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"Уже страшно"
Популярный сейчас миф о том, что каждый пациент отныне будет получать медпомощь сугубо в пределах той суммы, которую будет выделять на него государство медучреждению:
- на малышей до 5 лет - по 1480 грн,
- на детей 6-17 лет - по 814 грн,
- на людей 18- 49 лет – 370 грн,
- на 40—64-летних - по 444 грн,
- от 65 лет и старше - по 740 грн.
То есть на минимальную сумму можно дважды сдать общий анализ крови, или сходить на один прием к врачу, если брать средние тарифы частных клиник. Все остальное придется оплачивать самому.
"Боюсь, что поход в государственную поликлинику будет стоить столько же, сколько и в частную. А это минимум 300 гривен за прием. Плюс анализы в платных лабораториях, обследования в диагностических центрах и т.д. - то есть получается неподъемная сумма для большинства. Не понимаю пока ничего, но уже страшно", - высказал свои опасения 40-летний Александр.
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Основные услуги останутся бесплатными
В свою очередь Министерство здравоохранения уверяет, что эти опасения пусты - основные и популярные медицинские услуги первичной медицины (до вторичной реформа пока не добралась) будут оплачиваться за счет государства.
По факту получается, что практически все то, что сейчас украинцы получают бесплатно, таким и останется.
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"Меню" бесплатных услуг
Согласно сообщения на сайте Минздрава, с вас не имеют права требовать деньги за перечень услуг, утвержденный Кабмином, даже в частных медучреждениях, которые подписали договора с Национальной службой здоровья, не говоря уже о государственных.
Итак, бесплатными остаются такие услуги:
Наблюдение за состоянием здоровья взрослого или ребенка, постановка диагноза, лечение семейным врачом, терапевтом или педиатром;
Направление к специалисту вторичной или третичной помощи - отоларингологу, эндокринологу, хирургу, гинекологу, урологу и пр.; те, при наличии направления, также обязаны принять вас бесплатно;
Ведение пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями;
Пакет анализов и исследований:
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; Общий анализ мочи; Анализ крови на сахар; Общий холестерин; Измерение артериального давления; ЭКГ; Измерения веса, роста, окружности талии;Быстрый тест на беременность; Быстрый тест на тропонин; Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты; Другие исследования и анализы, которые выполняются по направлению доктора в учреждениях вторичной медпомощи.
Ведение неосложненной беременности;
Плановые обязательные осмотры младенцев - 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра во второй и 1 осмотр в третий.
Отслеживание вакцинации пациента согласно календарю прививок (вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита поставляются государством);
Обязательные профилактические обследования на ряд заболеваний;
Консультации относительно профилактики болезней;
Выписка рецептов на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства";
Визит врача на дом и оказание услуг скорой помощи;
Паллиативная помощь;
Предоставление медицинских справок, больничных, направлений и пр.
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Что с платными услугами?
"Пока в Украине в государственных медучреждениях нет утвержденного списка платных медицинских услуг. Следовательно, нет и точной информации об их стоимости. Пока все документы находятся на этапе рассмотрения и согласования, так что говорить, какие услуги станут платными и их цена - очень рано", - пояснил нам врач Виктор Литвиненко.
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