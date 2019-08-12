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/ Новости медицины

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Журналист Все статьи автора

Медреформа от Зеленского: украинцы будут лечиться по-новому

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В Украине уже через два года обещают запустить государственную страховую медицину.

Если заявления команды президента Владимира Зеленского будут реализованы, то в сферу поступят миллиарды инвестиций.

Что хотят сделать в Зе-команде и к чему готовиться украинцам разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В Украине уже через 2 года внедрят государственную страховую медицину. Об этом говорят в команде “Слуги народа”;

  • По мнению идеолога изменений Михаила Радуцкого, как только парламент примет ряд законов, иностранные инвесторы готовы будут вложить миллиарды долларов;

  • Эксперты с осторожностью говорят о таком коротком сроке для новаций, однако при этом уверены – страховую медицину вводить нужно. Но продумать все, до мелочей;

  • Такая система актуальна во многих странах. Она хорошо зарекомендовала себя в Германии, Польше и других странах Европейского Союза.

“Слуга народа” предлагает государственное страхование

По итогам внеочередных парламентских выборов партия “Слуга народа” получила 254 мандата в Верховной Раде. Поэтому именно эта политсила будет формировать как состав будущего Кабинета министров, так и принимать те законы, которые могут полностью перекроить медицинскую реформу.

Один из главных идеологов изменений в команде СН – Михаил Радуцкий. Он известен прежде всего как бизнесмен и владелец клиники “Борис”.

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На данный момент он является без двух минут народным депутатом, а также потенциальным главой комитета по вопросам здравоохранения. При этом отдельные эксперты видят его одним из кандидатов на должность министра здравоохранения.

Михаил Радуцкий

Михаил Радуцкий

Апостроф

По его словам, в Украине уже в ближайшие годы можно запустить полноценную систему страхования. На внедрение политик дает всего 2 года.

"Если мы выполним программу президента и, как обещали, через два года сможем создать модель государственной страховой медицины, тогда зарубежные инвесторы станут в очередь, поскольку мы страна с очень большим количеством населения, страна, расположенная в центре Европы. Для страховых компаний, прежде всего инвесторов, очень интересно, когда они понимают, как возвращаются средства. Инвестор не может зайти в страну, где нет механизма возврата денег", – заявил Радуцкий.

Деньги же будут давать инвесторы, иностранные. Как только власти прорабатывают механизм возвращения денег, то международные компании по задумке вложат 10-15 миллиардов долларов. При этом сама система все же будет государственной, чтобы каждый украинец, согласно Конституции, смог получить равный доступ к медицине.

Аптека

Аптека

Униан

Ключевые изменения, по словам Радуцкого, партия “Слуга народа” должна внедрить в ближайшие 6 месяцев.

В Верховную Раду будет внесено около 65 законов и законопроектов, касающихся трансформации системы здравоохранения. На их принятие у нас есть не более шести месяцев. Мы понимаем, что после шести месяцев ничего уже не сможем сделать... начнется “вентилятор”. В любой избранной власти есть времени не больше, чем полгода, чтобы сделать ключевые вещи. Все остальное будем доделывать”, – сказал Радуцкий.

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Как это будет работать

Глава правления Союза потребителей медицинских услуг Владислав Онищенко считает, что за два года внедрить полноценную страховую медицину в Украине невероятно сложно, но реально. Страна сейчас пытается найти правильный путь от условно “бесплатной медицины” к страховой, которая прямо зависит от полюса каждого украинца.

По мнению Онищенко, прежде чем внедрить государственное страхование, важно сделать несколько шагов:

  • Провести полную инвентаризацию медицинского оборудования в стране. Понять, с чем имеют дело врачи и готовы ли технически к переходу к страховой системе;

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  • Принять украинские протоколы, а не просто адаптировать европейские или американские. По факту получается так, что прописанные там лекарства в Украине даже не продаются. Громкий скандал с протоколами экстренной медицинской помощи, которые "украли" у США, просто переведя на украинский язык, тому яркое подтверждение;

  • Проработать механизм оплаты услуг для каждой группы украинцев. Условно говоря, кто должен платить за медуслуги для безработных, детей, пенсионеров или других малозащищенных групп населения.

Как это работает в Европе

В странах ЕС ситуация с медициной хотя и лучше, чем в Украине, но все же не лишена определенных проблем. В Германии, к примеру, большая часть населения имеет страховые полисы. Они обязательны для всех работающих жителей страны, которые отчисляют сумму от своего дохода в единую казну.

В результате – по данным последнего исследования, 92% немцев довольны качеством услуг в местных больницах. Хотя и ждать визита к лечащему врачу в среднем приходится около 3-х дней. К тому же, медицинские услуги – достаточно дорогое удовольствие. В среднем отчислять от своей зарплаты надо около 10%.

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В Польше система страхования также достаточно развита и каждый житель страны имеет возможность получить полис в Национальном фонде здоровья. В целом страна тратит 4,5% своего ВВП на защиту здоровья граждан. К слову, ранее детально описала польскую модель и нынешний и.о. министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Медреформа от Зеленского: украинцы будут лечиться по-новому

Так, Национальный фонд здоровья распределяет деньги между воеводствами на основе алгоритма, учитывающего численность и особенности населения. Ветка Фонда в каждом воеводстве подписывает на конкурсной основе контракты с провайдерами медицинских услуг, то есть врачами, больницами и клиниками. Врачи первичного звена получают плату за количество пациентов, а вторичного звена диагностики – за предоставленные услуги.

В Чехии система обязательного медицинского страхования (ОМС) включает 7 фондов, которые полностью сертифицированы профильным Министерством здравоохранения. Каждый житель страны имеет возможность самостоятельно выбрать фонд, заключить с ним контракт и выбрать ту больницу, в которой он планирует лечиться.

В рамках ОМС чехи могут сами себе выбрать врача первичной ланки (общего), который и будет заниматься их лечения. При этом к узким специалистам можно обращаться вполне свободно, направления или другие бумажки получать не обязательно. Как и любая другая система здравоохранения, чешская имеет свои недостатки и чаще всего они связаны с проблемами финансирования.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Темы
Медицинская реформа Эксклюзив
Место
Украина
Тег
медреформа
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