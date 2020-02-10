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В Украине запускают программу бесплатных медуслуг: что и когда получат украинцы

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С 1 апреля в Украине стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для граждан.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Детали он раскрыл в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов.

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Что включает в себя программа медицинских гарантий:

  • первичную помощь,

  • экстренную,

  • амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

  • стационарную;

  • паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);

  • медицинскую реабилитацию;

  • медицинская помощь в связи с родами;

  • реимбурсацию лекарственных средств ("Доступные лекарства").

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"Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизации и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", – сказал Гончарук.

Он добавил, что если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением – значит больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.

На сегодня же, по утверждению премьера, автономизированы 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Наиболее проблемная область – Запорожская. Там автономизация составляет 85%. Например, по состоянию на 5 февраля все ключевые учреждения областного подчинения не автономизированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончаурк рассказал, что в бюджете заложено 72 млрд гривень на выполнение программы бесплатных медуслуг.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Медицинская реформа
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Социализм в нациской колонии подонков?!))) Смешно...
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