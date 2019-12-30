Выделят 72 млрд: появились детали масштабной реформы медицины в Украине в 2020 году

На финансирование Программы медицинских гарантий для украинцев (запуск назначен на 1 апреля 2020 года) в государственном бюджете заложено 72 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Правительственный портал". Запланировано, что государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины.

Уточняется, что программа направлена на все виды помощи: первичную, специализированную, высокоспециализированную, экстренную, паллиативную, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

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"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам", – подчеркнул премьер.

По словам Гончарука, новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.

"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", – подчеркнул Гончарук.

По его мнению, при таких изменениях вопрос задолженности зарплаты врачам "не будет возникать".

Также напоминается, что правительство Гончарука определило для Министерства здравоохранения три цели: 2.1. "Люди меньше болеют"; 2.2. "Люди, которые заболели, быстрее выздоравливают"; 2.3. "Люди дольше живут".

"Правительство делает свою работу еще более прозрачной – документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь", – сказано в сообщении.

Алексей Гончарук kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", который подписал президент Украины Владимир Зеленский, предполагает ряд изменений в регулировании работы медицины.

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