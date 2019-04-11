Медреформа-2019: названо главное новшество для украинцев

С 1 июля 2019 года в Украине стартует второй этап медицинской реформы, который предусматривает оплату за счет государства вторичной медпомощи – консультаций специалистов, анализов и исследований.

Подробности нового этапа медреформы раскрыла в эфире ObozTV заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат Украины от партии "Самопоміч" Ирина Сысоенко.

"С 1 июля 2019 года должны оплачиваться 56 видов диагностических услуг, которые декларирует правительство. Они будут оплачиваться в отношении каждого человека в районной и городской больнице", – сообщила Сысоенко.

По словам нардепа, ранее больница получала одни и те же средства – "хоть 100 пациентов прооперировали, хоть 10". Реформа призвана изменить эту ситуацию.

"Мы можем с вами видеть, что когда приезжает машина скорой помощи к пациенту, медики с небольшим желанием начинают что-то делать. Не было прямой мотивации по количеству и качеству медицинской помощи. Теперь будет все наоборот. Например, больница сделала 100 УЗИ. Соответственно, за эти 100 услуг по диагностике Национальная служба здоровья платит в медучреждение. Если другое медучреждение сделало такую диагностику 10 или 5 раз, прибыль каждого медучреждения будет разной. Это будет формировать конкуренцию за пациента", – объяснила она.

Как отметила Сысоенко, реформа подразумевает, что семейный врач будет отправлять пациентов к узкопрофильному специалисту – например, к хирургу или кардиологу. Однако он не должен давать направление к конкретному врачу.

"Кто именно будет доктором, должен определять сам пациент – к кому больше доверия. Семейный врач дает направление на непосредственную медицинскую услугу, когда понимает, что она важна для состояния здоровья… По принятому закону, врач не может сообщать медучреждение, имя доктора, он может только сообщить о необходимости той или иной медуслуги, чтобы пациент сам принимал решение", – рассказала депутат.

"За диагностику начнется оплата с 1 июля 2019 года, а все услуги – операции, обращения к третьему уровню медпомощи, к областным больницам, институтам Академии медицинских наук, будут оплачиваться государством с 2020 года", – добавила она.

vlasno.info

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению общественных активистов, для успеха медицинской реформы в Украине решающими станут 2019 и 2020 годы. Ожидается, что на этом этапе реформа встретит сильное сопротивление со стороны медработников.

Программу "Бесплатная диагностика", которую введут с 1 июля 2019 года, включает более 50 видов обследований. Это 6 видов УЗИ, 5 видов рентгена, 4 вида биопсии под контролем УЗИ, тесты на выявление болезней сердечно-сосудистой системы. Кроме того, программа будет включать эндоскопические исследования и операции пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, почек, мочевого пузыря.

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