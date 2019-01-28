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/Новости медицины

Медицинское чудо: британка родила близнецов от двух разных мужчин

1.6тЧитать материал на украинском

В Великобритании гей-пара впервые завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя.

Как сообщает The Mirror, Саймон и Грэм Берни-Эдвардс мечтали создать полноценную семью с момента знакомства. Они обратились в клинику по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в Лос-Анджелесе, где суррогатной матерью для их детей согласилась стать 32-летняя Мег Стоун. За свои услуги она в результате получила 25 тысяч фунтов стерлингов (более 913,6 тысяч гривен).

Мужчины долго не могли определиться, кто станет биологическим отцом. В клинике их уверили, что в процессе могут участвовать оба партнера. "Нам сказали, что одну половину эмбрионов могу оплодотворить я, а другую — Грэм", — пояснил Саймон.

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"Мег отлично справилась. Получается, она в самом деле забеременела сразу от двух мужчин. Благодаря чудесным возможностям ЭКО нам удалось исполнить нашу мечту… Когда мы держали детей в первый раз, мы не могли поверить, что мы оба папы. Это был долгий путь, но это того стоило", — рассказал 43-летний Саймон.

Позже Стоун отметила, что когда впервые увидела личное дело пары, ее привлекли их доброжелательные улыбки. Тогда женщина рассталась со своим любимым человеком и решила помочь тем, кто в этом нуждается.

Отмечается, что малыши Александра и Колдер родились здоровыми и уже очень походят внешне на своих отцов.

Медицинское чудо: британка родила близнецов от двух разных мужчин

The Mirror

Медицинское чудо: британка родила близнецов от двух разных мужчин

The Mirror

Медицинское чудо: британка родила близнецов от двух разных мужчин

The Mirror

Медицинское чудо: британка родила близнецов от двух разных мужчин

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вокруг одной из больниц США разгорелся скандал после того, как пациентка, более 14 лет находившаяся в вегетативном состоянии, родила ребенка. Позже копы вычислили виновника "чуда".

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Темы
РодыБеременность и роды
Место
Великобритания
Теги
беременностьздоровьедети
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