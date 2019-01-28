Медицинское чудо: британка родила близнецов от двух разных мужчин

В Великобритании гей-пара впервые завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя.

Как сообщает The Mirror, Саймон и Грэм Берни-Эдвардс мечтали создать полноценную семью с момента знакомства. Они обратились в клинику по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в Лос-Анджелесе, где суррогатной матерью для их детей согласилась стать 32-летняя Мег Стоун. За свои услуги она в результате получила 25 тысяч фунтов стерлингов (более 913,6 тысяч гривен).

Мужчины долго не могли определиться, кто станет биологическим отцом. В клинике их уверили, что в процессе могут участвовать оба партнера. "Нам сказали, что одну половину эмбрионов могу оплодотворить я, а другую — Грэм", — пояснил Саймон.

"Мег отлично справилась. Получается, она в самом деле забеременела сразу от двух мужчин. Благодаря чудесным возможностям ЭКО нам удалось исполнить нашу мечту… Когда мы держали детей в первый раз, мы не могли поверить, что мы оба папы. Это был долгий путь, но это того стоило", — рассказал 43-летний Саймон.

Позже Стоун отметила, что когда впервые увидела личное дело пары, ее привлекли их доброжелательные улыбки. Тогда женщина рассталась со своим любимым человеком и решила помочь тем, кто в этом нуждается.

Отмечается, что малыши Александра и Колдер родились здоровыми и уже очень походят внешне на своих отцов.

The Mirror

The Mirror

The Mirror

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вокруг одной из больниц США разгорелся скандал после того, как пациентка, более 14 лет находившаяся в вегетативном состоянии, родила ребенка. Позже копы вычислили виновника "чуда".

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