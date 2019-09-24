Медицинский маркетинг - то, над чем стоит поработать!

MeDiConf — digital конференция для медицинского бизнеса. Хотите развивать свои скиллы в медицинском интернет-маркетинге? На конференции вы получите максимум кейсов по SEO, PPC, email-маркетингу, колл-трекингу и контент-маркетингу в медицинском бизнесе.

Вам обязательно нужно посетить MeDiConf, если вы:

Владелец медицинского бизнеса Врач, который хочет развивать свой личный бренд Планируете открытие собственного медицинского кабинета Занимаетесь маркетингом в медицинской тематике Представитель онлайн-сервисов, который работает с медицинским бизнесом

На примере своего опыта спикеры расскажут, как создать личный бренд врача и насколько эффективны креативы в маркетинге частных клиник:

Наталья Тулинова (Основательница и Исполнительный директор, Zdorovi Agency) — разрабатывает образовательные программы и тренирует специалистов в медицине, в т.ч. докторов. Консультирует международные организации: ЕБРР, Деллойт, UNICEF и USAID;

Павел Козлов (Сооснователь MegaDoc) — вел успешные коллаборации с Odrex, VIRTUS, B&B Dental Ukraine, Black Sea Pearl, и др;

Сергей Снегирёв (Директор по маркетингу, Клиника Выходного Дня) — эксперт-практик с опытом работы директором по маркетингу в MEDIKOM, Ilaya, Сити Клиники;

Яна Дехтяр (Директор по маркетингу, Synevo) — её 15-ти летний опыт работы на рынке медицинской диагностики привел лабораторию "Synevo" в топ лидеров украинского рынка;

Катерина Лабецкая (Глава контент-маркетинга, Bookimed) — благодаря верно выстроенному контент-маркетингу Bookimed ежемесячно посещают более 300,000 пользователей;

Елена Коваленко (Основательница и Исполнительный директор, EvoClinic) — как руководитель медицинского центра EvoClinic поделится кейсом о построении личного бренда врача;

Александр Даценко (Менеджер проектов, Netpeak) — работает в интернет-маркетинге 8 лет, реализовал более 100 eCommerce-проектов;

Наталья Устименко (Руководитель директ-маркетинга, eSputnik) — профессионал в направлении email-маркетинга с 7-ми летним опытом;

Александр Киселёв (Директор по маркетингу, Ringostat) — более 7 лет работает в маркетинге, дизайне и продакшене.

Будьте в числе первых — первых на рынке, первых в головах клиентов, первых по эффективности ваших рекламных кампаний.

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Организаторы — Netpeak Group и Octopus Events

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