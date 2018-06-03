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Медреформа: украинцам объяснили, кто попадет в "красные" списки

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Украинцы, которые не подпишут декларации об обслуживании с врачами в рамках медицинской реформы, попадут в так называемые "красные списки" Минздрава.

Об этом рассказала в эфире ObozTV менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова.

По словам эксперта, за 2 месяца кампании "Врач в каждую семью" было подписано уже больше 6 млн деклараций врачей с пациентами.

"Существуют "красные" и "зеленые" списки. У нас два года переходного периода, когда дается время медучреждениям автономизироваться и перейти на новую систему финансирования, включая подписание декларации с пациентом", - отметила она.

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Как пояснила Бубенчикова, если пациент находится в "красном" списке, это не значит, что он лишается права свободно выбирать врача и должен обслуживаться только по месту регистрации. Это означает, что сама больница получает меньше денег.

"Субвенция или выплаты по "красным" спискам будут оставаться в течение двух лет для тех, кто не успел или в процессе перехода на новую систему. Для медучреждений, которые автономизируются и будут готовы подписывать декларации с пациентом, те пациенты, которые подпишут декларации с врачом, и есть тем "зеленым" списком, по которому будет проходить финансирование", - добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках медреформы больницы начнут финансировать по принципу "деньги идут за пациентом". На украинца будут выделять в год 370 грн, на подростка – 814 грн, на старика – 740 грн, а на ребенка до 5 лет – 1480 грн.

Если пациенты не подписали декларации (в том числе по причине того, что больницы до сих пор не прошли регистрацию), на них будут выделять вместо положенных от 370 до 1480 грн всего 240 грн. Всех украинцев без деклараций внесут в "красный список".

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Темы
медреформаМедицинская реформаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Объекты
медицинаМинистерство здравоохранения
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