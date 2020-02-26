Во Вьетнаме провели первую в мире трансплантацию руки человека от живого донора.

Операцию провели еще 21 января в Центральном военном госпитале страны, передает Vietnam News.

Пациентом оказался 31-летний пациент Фам Ван Вонг, которому в 2016 году из-за тяжелой травмы ампутировали левую кисть руки. А в 2020 году в больницу попал человек, который повредил руку у подмышки. Врачи также ее ампутировали, но сохраненную кисть решили пересадить Вонгу после согласия донора, который пожелал остаться неназванным.

Операция по пересадке кисти руки Vietnam News

Медицинская операция по пересадке кисти длилась восемь часов. Профессор Нгуен Тхе Хоанг, который руководил операцией, рассказал, что пациенту еще нужно много сеансов физиотерапии, чтобы кисть работала лучше.

По словам медиков, на реабилитацию понадобится полгода-год. Сейчас мужчина может немного справляться с рукой. Он научился держать вещи и, например, кидать теннисный мяч.

Фам Ван Вонг Vietnam News

В клинике отметили, что с 1998 года во всем мире провели около 89 операций по пересадке конечностей. Однако впервые прошла операция по пересадке кисти с живого донора.

Операция по пересадке кисти руки Vietnam News

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ковельской районной больнице Волынской области впервые за 15 лет провели пересадку сердца.

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