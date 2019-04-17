Медики сообщили, чем опасна "поза дачника"

Медики предупредили, что продолжительная работа в "позе дачника", то есть сидя на корточках, или сильно согнув спину и низко наклонив голову, приводит к нарушению кровотока и способно привести к инсультам и сердечным приступам.

Также, работая в такой неудобной позе, человек рискует получить проблемы с позвоночником. Кроме того велик шанс появления боли в коленных и тазобедренных суставах, а также в пояснице, передает "Лента".

Врачи рекомендовали дачникам проводить на грядках не более трех часов в день. Если придерживаться этой рекомендации, то такая умеренная физическая активность благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе, а также способствует отсрочке развития старческой деменции.

Работа на даче

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